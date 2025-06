Coupe du monde des clubs │ L’Espérance sans grande ressource face à Flamengo  

L’Espérance de Tunis n’a finalement pas fait le poids, à l’aube de ce mardi 17 juin 2025, face au club brésilien Flamengo en s’inclinant 0-2, en match comptant pour la première journée du groupe D en phase de poules de la Coupe du monde des clubs 2025 (Etats-Unis), au Lincoln Financial Field de Philadelphie.(Ph. Seul Onuche Ogbelu a fait jeu égal avec les Brésiliens).

Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti a ouvert la marque pour les brésiliens à la 17e, avant que Luiz Araujo ne double la mise à la 70e.

Pendant la première mi-temps, les Espérantistes étaient acculés dans leur zone, perdant la balle au terme d’une ou deux passes au profit d’un adversaire qui quadrillait le terrain et laissait peu d’espace, alliant technicité et vitesse, et créant un bon nombre d’occasions.

En seconde période, les coéquipiers du revenant Yassine Meriah sont sortis de leur léthargie et ont tenté, notamment par Youcef Belaili, d’agresser l’adversaire et de le presser dans sa zone, en vain. Et c’est au moment où ils ont cru pouvoir faire jeu égal avec leur adversaire que ce dernier les a terrassés par un second but, sur une balle bien bottée à droite du gardien Bechir Ben Saïd qui ne put que constater les dégâts.

Décidément, les forces en présence étaient très inégales et seul le Nigérian Onuche Ogbelu a réussi à faire jeu égal avec ses adversaires du jour.

Les chances de voir l’Espérance passer au second tour s’amenuisent car il lui reste à croiser le fer avec deux équipes tout aussi coriaces l’une que l’autre, les Américains du Los Angeles FC qui s’étaient inclinés, et par le même score (0-2) devant les irrésistibles Anglais de Chelsea, lundi soir, à Atlanta.

Le public «sang et or» qui a fait le déplacement aux Etats-Unis peut se consoler de s’être bien amusé lors de ses rassemblements en ville ou dans les gradins du stade, car sur le terrain, les siens n’étaient pas au top de leur forme.

I. B.