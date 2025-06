Coupe du monde des clubs │ Première victoire de l’Espérance de Tunis

L’Espérance de Tunis a battu l’équipe américaine de Los Angeles FC (1-0), en match comptant pour la deuxième journée du groupe D de la Coupe du monde des clubs 2025, disputé dans la nuit de vendredi 20 à samedi 21 juin 2025, à Nashville (Etats-Unis). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Youcef Belaili à la 71e, par ailleurs élu meilleur joueur de la rencontre.

Dès la première mi-temps, l’Espérance a montré une grande détermination et a menacé à plusieurs reprises le camp adverse par Rodrigo Rodrigues et Youcef Belaili. Ce dernier allait faire étalage de son talent par ses raids irrésistibles à droite du gardien Hugo Lloris qu’il sut concrétiser par un joli but suite à un service de Mohamed Amine Ben Hamida, excellent lui aussi sur les plans aussi bien défensif qu’offensif.

La défaite aurait pu être plus lourde pour les Américains qui ont vu deux balles espérantistes renvoyées par le poteau (Rodrigues) et la transversale (Khalil Guennichi) et deux autres miraculeusement sauvées par leur gardien français. Malgré les deux buts marqués, mais annulés pour hors-jeu après intervention de la VAR, en première mi-temps, ils étaient dans un jour sans, et, comme pour aggraver leur cas aux yeux de leur public, ils se sont payé le luxe de rater un penalty dans les derniers instants du match par Denis Bouanga, la balle ayant été renvoyée des pieds par le brave Bechir Ben Saïd.

Dans l’autre match du groupe, le CR Flamengo a dominé les Anglais de Chelsea (3-1) et assure ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale.

Lors de la première journée, le représentant tunisien s’était incliné devant le CR Flamengo du Brésil (0-2), tandis que Chelsea avait disposé du Los Angeles FC (2-0).

La dernière journée qui sera décisive, verra l’Espérance de Tunis affronter mercredi (2h00) Chelsea pour le deuxième billet pour les huitièmes de finale, et le CR Flamengo croiser le fer avec Los Angeles, éliminé, pour la première place.

I. B.

Classement (Points/Jeu/Différence de buts) :

1. Flamengo 6 / 2 / +4.

2. Chelsea 3 / 2 / 0.

3. Espérance 3 / 2 / -1.

4. Los Angeles 0 / 2 / -3.