Coupe du monde des clubs │ L’Espérance n’a pas fait le poids face à Chelsea   

Personne n’a imaginé un instant que l’Espérance de Tunis pouvait battre Chelsea, un géant qui a tout gagné en Grande-Bretagne et en Europe. Mais on espérait voir les protégés de Maher Kanzari vendre chèrement leur peau. Or, il n’en fut rien et ils ont appris, à leur corps défendant, que le haut niveau exige plus de concentration, de discipline, d’organisation et de solidité physique et mentale.

L’aventure de l’Espérance en Coupe du Monde des Clubs s’est achevée ce mercredi 25 juin 2025 par une défaite avec un score sans appel de 0-3 face à Chelsea au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

L’équipe d’Enzo Maresca a inscrit un doublé décisif dans le temps additionnel de la première mi-temps grâce à des buts de Tosin et de la nouvelle recrue Liam Delap, avant que Tyrique George ne scelle cette victoire confortable à la toute fin du match.

Ce match était crucial pour la qualification pour les huitièmes de finale, les deux équipes étant à égalité de trois points et Flamengo étant déjà assuré de la première place du groupe D.

Les Blues ont dominé les débats à Philadelphie et se sont montrés menaçants dès la quatrième minute de jeu lorsque Benoît Badiashile a dévié une tête au premier poteau juste à côté du poteau droit sur corner.

Ils ont eu huit tentatives de but en première période et leur domination a finalement été récompensée à la troisième minute du temps additionnel, lorsque Tosin a inscrit une tête dans la lucarne droite sur un coup franc d’Enzo Fernandez.

Les Sang et Or, qui étaient privés de leur buteur algérien Youcef Belaili, ont clairement été déstabilisés par ce but concédé juste avant la mi-temps, et Chelsea en a profité pour doubler la mise deux minutes plus tard. Fernandez a une nouvelle fois été le passeur décisif grâce à une passe astucieuse pour Delap, qui a déjoué deux joueurs à l’entrée de la surface avant de tromper Bechir Ben Said, pris à plat du pied, d’un jeu de jambes rapide.

Chelsea a obtenu un penalty à la 75e minute après qu’un tir lointain d’Andrey Santos a heurté la main de Yassine Meriah dans la surface de réparation, mais l’arbitre a annulé sa décision suite à une vérification de la VAR.

Josh Acheampong a vu son tir stoppé par Béchir Ben Said, le meilleur Tunisien, d’un angle fermé depuis la gauche dans les arrêts de jeu. Cependant, le gardien espérantiste a été fautif sur le troisième but des Blues peu après, reprenant à deux mains la frappe de George depuis l’extérieur de la surface de réparation, laissant la balle filer au fond de ses filets.

L’Espérance termine 3e de son groupe avec une victoire contre LAFC (1-0) et deux défaites contre Flamengo (0-2) et Chelsea (0-3).

