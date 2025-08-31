Décès de Hafedh Hmaied, l’ancien président de l’ESS

L’ancien président de l’Étoile sportive du Sahel (ESS), Hafedh Hmaied, homme d’affaires de son état, est décédé ce dimanche 31 août 2025. Il avait présidé le club de Sousse pendant une seule saison (2011-2012).

Il a été élu à ce poste en août 2011, succédant à Hamed Kammoun, dont le mandat n’a pas outrepassé deux saisons, dans un contexte de crise interne au club. Cette élection a marqué un tournant, car c’était la première fois depuis des décennies que la présidence de l’ESS sortait du giron de la famille de feu Mhamed Driss. Elle lui reviendra quelques années plus tard avec Othman Jenayeh.