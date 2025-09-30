Mondiaux de para-athlétisme | Maroua Brahmi décroche l’argent à New Delhi

La championne tunisienne Maroua Brahmi a décroché, mardi 30 septembre 2025, la médaille d’argent lors des championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi.

Maroua Brahmi a réalisé un lancer de massue (catégorie F32) de 29,19 m, se classant ainsi 2e de ’épreuve, derrière la Polonaise Roza Kozakowska, sacrée championne avec un lancer de 29,30 m).

La championne tunisienne offre ainsi la 3e médaille à la Tunisie, après la médaille de bronze de Raoua Tlili au lancer de poids (F41), et l’or de Yassine Gharbi 400 m (T54).

Y. N.