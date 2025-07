L’artisanat reprend vie sur les quais du vieux port de Bizerte

En raison de l’arrêt prolongé des travaux de réaménagement de ses locaux, suspendus suite à une défaillance de l’entreprise chargée du chantier, la délégation régionale de l’artisanat de Bizerte a su réagir sans attendre. Loin de rester inactive, elle a mis en place des solutions pour poursuivre ses activités malgré les contraintes logistiques.

La délégation bénéficie désormais de huit kiosques mobiles en bois, conçus dans le cadre du programme Creative Tunisia, un projet de coopération internationale piloté par l’Onudi et financé par l’Union européenne à travers l’initiative Tounes Wijhetouna. Ces structures, pensées pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage du vieux port, offrent aux artisans un espace d’exposition et de vente innovant, alliant mobilité, esthétique et durabilité.

Lancé pour dynamiser les filières artisanales et créatives, le programme vise à renforcer la compétitivité des artisans tunisiens, à améliorer la qualité des produits, et à favoriser leur accès aux marchés. Il soutient également la création d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes. À Bizerte, cette initiative redonne vie à l’espace urbain tout en valorisant le patrimoine artisanal local.

L’exposition «Mois de l’artisanat», lancée le 14 juillet 2025 au vieux port de Bizerte, se poursuivra jusqu’au 13 août. Cette initiative met à disposition des artisans des kiosques mobiles individuels pour exposer et vendre leurs créations. L’événement se décline en quatre périodes hebdomadaires, avec des expositions quotidiennes de 17h à minuit. Une participation symbolique est demandée aux exposants, afin de les impliquer activement dans la réussite de l’événement. La sélection des participants est faite sur dossier, selon les périodes demandées.

Un pari réussi pour les organisateurs, qui ont transformé la rive du vieux port en une véritable kermesse à ciel ouvert. L’animation festive a attiré une foule nombreuse, curieuse de découvrir des produits artisanaux authentiques.

Les artisans, quant à eux, n’ont pas caché leur satisfaction : les ventes ont été au rendez-vous, redonnant un souffle économique bienvenu. Ces informations ont été recueillies auprès d’un responsable régional de l’artisanat, qui a souhaité garder l’anonymat.

Lotfi Sahli