Alfred Nakache | Enquête historique sur le nageur d’Auschwitz

Alfred Nakache, né à Constantine Algérie en 1915 et mort en 1983 à Cerbère, reste l’une des figures emblématiques de la natation française. Surnommé «Artem» – le poisson –, il est entré dans la mémoire collective comme le «nageur d’Auschwitz», rescapé de la barbarie nazie et symbole de courage face à l’inhumanité. Sa vie, marquée par l’excellence sportive et la tragédie, continue d’inspirer et de questionner.

En décembre 1943, Nakache est arrêté à Toulouse. Avec lui, sa femme Paule et leur fille Annie, toutes deux exterminées à Auschwitz. Lui survivra, mais à jamais marqué. Depuis, une question hante son histoire : qui a permis sa déportation ?

C’est à cette énigme qu’Yves Pourcher consacre son livre, ‘‘Qui a dénoncé Nakache ? Enquêtes (1943-1962)’’, publié le 11 septembre 2025 aux éditions Gaussen. Romancier, historien reconnu de la Collaboration française avec les Nazis et professeur émérite à Sciences Po Toulouse, Pourcher comble un vide majeur de l’historiographie. Si la carrière et la survie du champion ont déjà été racontées, jamais une enquête n’avait exploré avec autant de précision les conditions de son arrestation et les acteurs de cette tragédie.

L’auteur s’appuie sur des archives inédites de la police, du Conseil d’État et de la justice militaire. Il restitue des témoignages rares : ceux de Nakache lui-même, de ses arrestataires et des figures susceptibles de l’avoir dénoncé. Ces documents permettent de mieux comprendre le contexte de l’Occupation allemande de la France et le rôle des différentes institutions dans la déportation d’un citoyen français juif.

Le livre plonge le lecteur dans le Toulouse des années noires. Les archives et les procès reconstituent un climat de surveillance et de répression où chaque arrestation pouvait être le fruit de multiples procédures et interactions administratives. Pourcher documente avec rigueur chaque étape : de l’arrestation de Nakache à sa déportation, en passant par les enquêtes postérieures et les archives judiciaires qui ont permis de retracer ces faits.

Hors du livre, la mémoire familiale rappelle également la dimension humaine de cette tragédie. Yvette Benayoun Nakache, nièce du champion, raconte : «Alfred Nakache a été déporté depuis Toulouse avec sa femme et sa fille, qui furent gazées à Auschwitz. Il revint ensuite à Toulouse, auprès de son frère Prosper et de sa famille, et reprit l’entraînement dans son club, les Dauphins du Toec. Il battit à nouveau des records. Depuis le film de 1998 et les archives familiales, je m’applique à son devoir de mémoire. La grande piscine municipale de Toulouse porte son nom.»

Nakache apparaît dans ce récit comme un exemple de dignité et de courage. Sa survie, tragiquement opposée au sort de sa famille, illustre la résilience d’un homme capable de se relever dans les conditions les plus extrêmes.

«Ce livre relance le mystère et rend hommage à la grandeur de Nakache», souligne le journaliste Yves Gabay de La Dépêche du Midi. À travers archives, témoignages et enquêtes, ‘‘Qui a dénoncé Nakache ?’’ restitue le courage d’un champion trahi et rappelle que la mémoire se construit à la croisée de la rigueur historique et de l’expérience humaine.

Djamal Guettala